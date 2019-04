Jonge voetballer samen met vriend terecht voor agressie tegen fietser LSI

10 april 2019

13u44

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 21-jarige jongeman en een 19-jarige vriend uit Kortrijk riskeren elk acht maanden celstraf en een boete van 400 euro. Op 18 augustus 2018 trokken ze aan Kortrijk Xpo ’s nachts een fietser van zijn tweewieler en gaven hem twee klappen.

Het was iets over middernacht toen de fietser aan De Blauwe Hoeve in Kortrijk in een groepje met zijn fiets passeerde. Het kwam tot wat wederzijds geroep tussen dat groepje en vier voetballende jongeren. “Ze riepen ‘vuile neger’ en ‘kutaap’”, vertelde Jeremie B. aan de rechter. Genoeg voor de jongeman om samen met Essonam A. in de auto te springen en de fietser wat verderop aan Kortrijk Xpo op te wachten en van zijn fiets te trekken. Jeremie B. is geen onbekende voor het gerecht want hij kwam al als minderjarige in aanraking én liep ondanks zijn jonge leeftijd al twee eerdere veroordelingen op. Hij loopt net als zijn vriend nog school en is actief als voetballer. Vorige zomer maakte hij de overstap van SCT Menen naar FC Gullegem maar aan de rechter verklaarde hij dat hij nu bij Winkel Sport actief is.