Jonge overvaller mag cel verlaten 17 juli 2018

Een 19-jarige jongeman uit Kuurne mag na drie maanden de cel verlaten. Nicholas L. kreeg van de rechter een celstraf van twaalf maanden omdat hij op 11 en 13 april een pitazaak in Kortrijk en een filiaal van winkelketen Zeeman in Deerlijk had overvallen. Maar enkel de periode die hij in voorhechtenis zat, legde de rechter als effectieve straf op. Hij pleegde de overvallen omdat hij zonder geld zat, op straat leefde en honger had. Telkens moest hij wel zonder buit afdruipen. Met de hulp van zijn vader hoopt L. er nu opnieuw bovenop te komen. (LSI)