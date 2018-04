Jonge overvaller in cel 17 april 2018

02u40 0

Een 18-jarige jongeman op de dool zit in de cel. Hij kon vrijdag worden geklist nadat hij rond kwart voor tien 's morgens kledijzaak Zeeman langs de Harelbekestraat in Deerlijk had overvallen. Hij trok zijn trui over zijn hoofd, stapte met een mes binnen en eiste de inhoud van de kassa. Plots staakte hij de overval en zette het op een lopen. Dankzij een snelle interventie van de wijkagent, recherche en interventieploegen van de politiezone Gavers kon hij even later in de buurt opgepakt worden. Hij bleek in een ondergrondse garage al van kledij te zijn gewisseld. Hij bekende tijdens zijn verhoor in één adem ook dat hij verantwoordelijk was voor een overval op Pita Yasin vorige woensdag langs de Gentsesteenweg in Kortrijk. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden. De raadkamer moet deze week over zijn verdere aanhouding oordelen. (LSI)