Jonge onderneemster neemt koffiebar Maona over 12 juli 2018

02u43 20

Julia Roelstraete (21) en vriend Sander Beyls (30) uit Heule nemen de populaire koffieschop Maona aan het station in Kortrijk over. "Het is voor mij altijd belangrijk geweest om een eigen zaak te beginnen", zegt de jonge onderneemster.





"Daarom ben ik niet gaan studeren, maar ben ik onmiddellijk gestart met werken. Op die manier kon ik ervaring opdoen. Dat ik dit nu al kan realiseren, is meer dan ik durfde dromen. Ik weet dat ik nog jong ben, maar ik geloof dat als je hard genoeg voor werkt, het wel lukt. Ik hoop met mijn verhaal andere jonge ondernemers een goed voorbeeld te kunnen geven."





Voor Julia is het altijd de ambitie geweest om samen met haar vriend een zaak uit te bouwen. "We willen met onze koffiebar inzetten op milieu. We gaan zo min mogelijk plastiek gebruiken, meer lokale producten en gerecyclede bekers." De naam van de koffie/healthbar wordt Julia'S, met een beer als logo. "De beer staat symbool voor natuur en gezondheid, maar ook voor onze hond die onlangs overleed." Het koppel neemt de zaak over van Rens Deweer (31) en Elien Oosterlinck (30), die wel nog een tweede en derde Maona in de Lange Steenstraat in Kortrijk en de Tempelstraat in Ieper blijven uitbaten. "Ik weet dat we de zaak in goede handen laten", zegt Rens. "Wij lieten de bar over omdat we meer ruimte willen voor een nieuw project." (CMW)