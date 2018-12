Jonge Nederlandse drugsrunners krijgen 18 maanden cel LSI

Twee piepjonge Nederlandse drugsrunners van 19 en 20 uit Rotterdam zijn vrijdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk elk veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan tien maanden effectief. Chahir El M. (19) en Jaouad F. (20) konden op 10 september op de snelwegparking aan het Shell-tankstation langs de E17 in Marke (Kortrijk) geklist worden. Er was een controle-actie tegen transmigranten bezig maar de agenten merkten op dat het duo zich heel nerveus gedroeg. In hun auto bleek ruim 5 kilogram heroïne onder de passagierszetel verborgen. “We wisten dat niet”, klonk het bij de Rotterdammers. “We moesten gewoon de auto in Zwijndrecht oppikken en naar Marke brengen. We zouden daar 500 euro voor krijgen.” Een uitleg die bij de rechter ongeloofwaardig overkwam, vooral omdat de auto tot voor kort nog eigendom was van Jaouad F. Ondanks hun jonge leeftijd zijn beiden in Nederland al gekend voor diefstallen, vandalisme, smaad, drugs, overvallen en verkrachtingen. Ze moeten elk ook een boete betalen.