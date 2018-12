Jonge advocaten verkopen Sinterklaaszakjes voor goede doel LSI

04 december 2018

16u14

Bron: LSI 0

In het gerechtsgebouw in Kortrijk was het opnieuw smullen geblazen. Naar jaarlijkse traditie verkocht de Jonge Balie Kortrijk er dinsdag Sinterklaaszakjes voor het goede doel in het kader van ‘De Warmste Week’. Met de opbrengst steunen de jonge advocaten vzw De Bleekweide’, een expertise- en begeleidingscentrum dat zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen die het psychisch wat moeilijker hebben. Dankzij dit centrum krijgen deze mensen de tijd, ruimte en steun die ze nodig hebben om bepaalde verliezen, emotioneel belastende situaties of trauma’s te verwerken. De Bleekweide heeft ook een West-Vlaamse spin-off in Kortrijk en gekend is onder de naam ‘VZW Ontrafel’. Zo’n 400 Sinterklaaszakjes gingen alvast vlot over de…zitbank van het gerechtsgebouw.

Op woensdag 12 december organiseert de Jonge Balie Kortrijk ook nog een Retro Night voor het goede doel in café Den Chips in Kortrijk. Inschrijven voor deze volks-, gezelschaps- en kaartspelavond kan door te mailen naar floor.vynckier@akurad.be.