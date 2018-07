Jong talent staat tussen sterrenchefs RESTAURANT REBELLE KRIJGT PLAATS OP CULINAIRE TOPRANKING PETER LANSSENS

12 juli 2018

02u41 18 Kortrijk Negen Belgische topchefs staan op de internationale culinaire ranking The Best Chef Top 300. Eén van hen is jong talent Martijn Defauw (30) van restaurant Rebelle. "Ik ben ongelofelijk trots."

Martijn Defauw van het nog geen jaar geleden geopende restaurant Rebelle in de Rekkemsestraat in Marke staat sinds kort in The Best Chef Top 300. Een knappe prestatie, want op die internationale culinaire ranking krijgen enkel de beste koks een plaats. Om het belang te duiden: het platform The Best Chef heeft 40 miljoen unieke bezoekers per maand, vooral in Europa en de USA. Er staan negen Belgische koks op: Gert De Mangeleer van driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem, Peter Goossens van driesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruishoutem, Bart De Pooter van tweesterrenrestaurant Pastorale in Reet, Damien Bouchery van Bouchéry in Brussel, Sang Hoon Degeimbre van tweesterrenzaak L'Air du Temps in Liernu, Benoit Dewitte van Benoit & Bernard Dewitte in Zingem, Emmanuel Stroobant van Relais & Châteaux in Singapore, Thierry Theys van tweesterrenrestaurant Nuance in Duffel en als enige streekgenoot Martijn Defauw van Rebelle. "Het is leuk dat we door die toporganisatie opgemerkt worden, vooral omdat we nog in onze kinderschoenen staan", zegt Martijn Defauw. "Ik had het niet verwacht. Het belang is niet te onderschatten, want we bereiken nu ook een internationaal publiek."





Betaalbaar

Wat is het geheim van Martijn Defauw? De chef-kok licht een tipje van de sluier. "Rebelle is een informeel restaurant met een huiselijke sfeer en een persoonlijke service, waar toch heerlijk gastronomische gerechten op tafel komen. De nadruk ligt op hedendaagse, jonge, vernieuwende en verzorgde gerechten, met oog voor regionale producten en detail en evenwicht. We maken Rebelle met sterke prijzen toegankelijk voor iedereen. Ons restaurant is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, iedereen die op zoek is naar betaalbare gastronomie."





Gevestigde waarde

"We laten een nieuwe wind waaien in de foodscene. Ik denk dat die eigenheid van ons concept de selectie afdwong. We willen nu met Rebelle een gevestigde waarde worden", stelt Defauw, die het restaurant samen met zijn vriendin Tessa D'haene (26) runt.





Het jonge talent mag nu op 1 oktober naar The Best Chef Awards 2018, met een gastronomisch gala in Milaan in Italië. Waar de beste chefs uit de hele wereld verzamelen blazen. "Als we er al een award zouden winnen, dan denk ik dat de enige waarin we kans maken 'rising star' is. Dat is de categorie voor nieuwe concepten. We zijn nu al dankbaar, voor de mooie start. We zijn tevreden met de lovende reacties van klanten en collega's", besluit Defauw.