Johny Turboplein en Lucky Lukestraat 10 maart 2018

Ivan Carlier (45) alias Johny Turbo, de volkszanger uit Kortrijk die op 6 januari 2000 aan longkanker overleed, krijgt als ultiem eerbetoon een eigen plein. Het plein omvat in 'zijn' wijk Overleie de vlakte voor het museum Texture en de doorgang naar de Gasstraat. Ook Lucky Luke krijgt hulde. Kortrijk heeft een band met de stripheld. Zo woonde striptekenaar Maurice De Bevere alias Morris in de jaren twintig en dertig op Overleie. Er komt een Lucky Lukestraat tussen de Gas- en Schinkelstraat. En er komt een Morrisplantsoen-pleintje tussen de Nijverheidskaai en Lucky Lukestraat. Eveneens opmerkelijk is dat lokale toneelvereniging De Spatjes een Spatjesplein krijgt op de ex-site van netbeheerder Eandis op Overleie. Andere straatnamen gaan naar wijlen zanger Jean Walter, Colette Maas van de vroegere vrijzinnige meisjesschool, schrijfster Maria Doolaeghe en kunstenares Marthe De Spiegeleir. (LPS)