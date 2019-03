Jobhappening lokt 1.100 studenten Peter Lanssens

28 maart 2019

13u02 0 Kortrijk Een jobhappening voor studenten lokte op donderdag 21 maart 1.100 bezoekers naar Kortrijk Xpo. Dat recordcijfer, het was de derde editie, maakt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) bekend: “De jobhappening is nu een gevestigde waarde in stad en regio, we leggen de lat hoog.”

Jobhappening Kortrijk is een initiatief van de stad, hogescholen Howest en Vives en de universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk. Er waren 210 bedrijven present op de happening in Xpo. De studenten gingen er vooral voor speeddates, het laten screenen van hun CV’s en het volgen van workshops met tips & tricks om beter en vlotter te solliciteren. Er werden ook prijzen uitgedeeld. Vijf studenten zijn met een iPad naar huis, terwijl tien studenten naar boekenhuis Theoria mogen om er elk voor 100 euro aan boeken te kopen. Maïthé Bisschop, studente Office Management en HR bij Vives, schoot de hoofdvogel af en mag op reis naar New York.