Jeugdlokalen krijgen renovatie 06 september 2018

02u25 0

Jeugdlokalenondersteuner Jelle Stragier werkte twee jaar aan een masterplan voor jeugdlokalen, waarin onder meer alle infrastructuur volgens het aantal gebreken opgelijst staat. "Het stadsbestuur kan zo de aanpak gerichter plannen, want het plan krijgt bij nieuwe mankementen telkens een update", zeggen schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a) en schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). Dat levert alvast volgende projecten op voor de periode 2019-2020. Het Molenaarshuis in Heule krijgt een renovatie en nieuwe en duurzame verwarming, terwijl er nieuwe ramen komen in het Watermolenheem, voor chiro Tsjoef. Jeugdhuis 't Arsenaal in Marke wordt ook gerenoveerd. KSA Pius X in Kortrijk mag zich aan een nieuwe betonvloer, duurzame muurisolatie en het oplossen van de grondwaterproblematiek verwachten. Het sanitair in jeugdhuis Den Ast in Heule wordt vernieuwd. Er is voor al die werken samen een budget van 500.000 euro voorzien. Ook lokalen in niet-stadsgebouwen kunnen op financiële steun rekenen, met een budget van 40.000 euro per jaar. Staan in dat kader op de planning: renovaties in jeugdhuis Reflex in Bellegem in overleg met brouwerij Vander Ghinste en veiligheidswerken en een uitbreiding in het lokaal van Scouts Groeninge in de Bad Godesberglaan in Kortrijk. (LPS)