Jeugdhuis De Skjève Recht'n tijdelijk dicht 07 juli 2018

Jeugdhuis De Skjève Recht'n is tijdelijk dicht. Er zijn problemen met de stabiliteit, na het intrillen van damwandplanken tijdens grondwerken in het kader van de heraanleg van de Zeger van Heulestraat. Aannemer Vuylsteke zal het pand stutten. "We proberen om komende maandag al stabiliteitswerken te laten uitvoeren", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Er dient daarna nog een advies van een studiebureau te komen over het weer in gebruik nemen van het pand, maar dat zou normaal geen probleem mogen zijn. De scheuren in het pand waren er vroeger ook al, maar zijn nu misschien iets groter geworden. Ook dat volgen we op tijdens het verdere verloop van de werken." (LPS)