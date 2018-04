Jeugd houdt het rustig op 50 dagen-feest 28 april 2018

Verklede zesdejaars van het secundair - we zagen onder meer Smurfen en Arabieren - hebben in de nacht van donderdag op vrijdag hun '50 dagen' gevierd in de uitgaansbuurt nabij het station. Er mochten 's nachts tussen 4 en 9 uur weliswaar geen sterke dranken geserveerd worden in de horecazaken in de Burgemeester Reynaertstraat, zodat jongeren na het feestgedruis niet ladderzat aan de schoolpoort verschenen. Die maatregel werd in 2017 door burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ingevoerd, op aanraden van gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V). De aanpak werpt alvast haar vruchten af, er waren geen noemenswaardige incidenten. (LPS)