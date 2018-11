Jerome en Leona 65 jaar gehuwd 06 november 2018

02u22 5

Jerome Roobroeck (91) en Leona Demets (88) zijn ontvangen in het stadhuis voor hun briljanten huwelijksjubileum. Jerome werkte als zelfstandig schrijnwerker. Zo trok hij 20 jaar dagelijks naar de kust, waar er veel werk was in nieuwe appartementen. Leona was zijn helpster. Jerome deed ook jarenlang vrijwillig verbouwingen in de kerk van Stasegem, nadat hij er toenmalig pastoor Tom De Fré leerde kennen. Jerome en Leona kregen een zoon: Dirk.





Er zijn met Vanessa en Yannick twee klein- en met Rine en Luna twee achterkleinkinderen. De jubilarissen wonen op de Houtmarkt in Kortrijk.





(LPS)