Jenny en Roland eregasten op aftrap Paasfoor:

“65 jaar geleden werden we verliefd bij de botsauto’s” Joyce Mesdag

18 april 2019

18u59 0 Kortrijk De Paasfoor, goed voor een recordaantal van 133 kramen, werd donderdag feestelijk afgetrapt. Tachtigers Jenny Plowy (81) en Roland Schoutteten (84) uit Kortrijk waren de eregasten op die opening. Zij leerden elkaar 65 jaar geleden op de foor kennen, op de botsauto’s. “We hebben nog geen enkele editie gemist.”

133 kramen draaien sinds donderdag op volle toeren. Ze staan op de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, op de Grote Markt, Graan- en Veemarkt (één kraam op de kop aan winkelcentrum K) en op het Conservatorium-, Schouwburg- en Casinoplein. En 133, dat is een flink aantal, wist ook burgemeester Vincent Van Quickenborne te melden. “Dat zijn er meer dan de Zuidfoor in Brussel. We zijn best wel trots dat Kortrijk het beter doet.” En de ambitie van Van Quickenborne blijkt groot. “We willen de grootste foor van het land worden”, zei hij nog.

Milieu

De forains horen het hem graag zeggen, want die kregen de voorbije jaren vaak de boodschap dat de foor zou moeten inkrimpen, omwille van de werken in de stad. “We zijn heel blij dat we in de aanloop naar deze editie van schepen Arne Vandendriessche te horen kregen dat onze foor níet ingeperkt zou worden”, zegt forainverantwoordelijke Heidi Coussens. “Dat neemt toch héél veel onzekerheid weg bij de forains.” Coussens had het verder nog over de inspanningen die de foorkramers leveren voor het milieu: van led-verlichting die steeds vaker wordt gebruikt, tot energiezuinige installaties die geïnstalleerd worden. “Het weer is ons alvast goed gezind om er dit paasweekend een topweekend van te maken.”

Nooit meer kwijt

Op de opening werden vier 6-jarigen tot prinsesjes van de foor gekroond. Tachtigers Jenny Plowy (81) en Roland Schoutteten (84) uit Kortrijk waren echter de eregasten. Zij leerden elkaar liefst 65 jaar geleden op de kermis kennen, op de botsauto’s. Jenny’s moeder baatte café Far West uit in de Zwevegemsestraat en liet haar toen 15-jarige dochter niet graag alleen naar de kermis gaan. Dus moest Jenny haar kleine broer van 6 jaar mee op sleeptouw nemen. Toen ze even halt hield bij de botsauto’s, zag ze Roland voorbij cruisen, en ze smolt meteen voor zijn charmes. Roland had Jenny ook al snel opgemerkt, en hij nodigde haar uit voor een ritje in de botsauto’s. Haar broer beloofde hij een cadeautje, als hij even op zijn zus wilde wachten. “Ik ben ze nooit meer kwijtgeraakt”, grapt Roland. “Maar ik hoop ze nu ook niet meer kwijt te raken.” In februari mocht het koppel hun 60-jarig huwelijk vieren. “Voor ons is de Paasfoor toch echt iets bijzonders”, zegt Jenny. “We gaan zo vaak we kunnen, telkens ze er staat. Het is toch al een paar jaar geleden dat we zelf nog op een attractie zijn geweest, maar we genieten sowieso. ”

Vechten met beer

De foor is de voorbije 65 jaar uiteraard flink veranderd. “De Paasfoor is nu ook een heel groots evenement, maar in die tijd was dat nóg meer het geval”, zegt Jenny. “Er was dan nog niet zoveel te beleven als nu, waardoor mensen nog meer uitkeken naar de Paasfoor. De meisjes trokken altijd hun nieuwste kleren aan om naar de foor te gaan, dat was traditie. En de kramen waren ook helemaal anders toen. Mannen konden er boksen tegen een beer, en je kon er ritjes maken op paarden. Dat mag nu allemaal niet meer, hé.” Nog een weetje voor wie het zich afvraagt: de eerste Paasfoor werd in 1530 opgetrokken!