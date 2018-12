Jenne en Mathias mogen zingen in Vorst Nationaal “Italiaans nummer in operaproductie La Bohème” Joyce Mesdag

07 december 2018

Jenne Maes (11) uit Avelgem en Mathias Van Cauwenberghe (12) uit Aalbeke zingen op 22 december voor een publiek van 4000 mensen in Vorst Nationaal. Samen met 24 andere kinderen mogen ze een nummer brengen in de operaproductie ‘La Bohème’… in het Italiaans. “Italiaans, Engels, Nederlands, het maakt niet uit, als we maar mogen zingen.”

Jenne, die al 4 jaar zingt bij het koor De Arnootjes in Anzegem en met dans en dictie het hele gamma aan ‘showbizzhobby’s’ afwerkt, werd opgemerkt tijdens een musicalstage afgelopen zomer. Hij mocht auditie doen voor een plekje in het koor van La Bohème, en hij mocht meteen meedoen. “Als ouder denk je altijd dat je kind goed is in wat het doet”, zegt Jennes mama Gina Platteau. “Maar dat hij nu geselecteerd is om hieraan mee te werken, is toch wel een bevestiging dat hij echt wel goed is. Dus ja, we zeker fier op Jenne.”

Bij Mathias waren het zijn vrienden die hem een advertentie toonden waarin gezocht werd naar kinderen die mee wilden zingen in een operaproductie. “Want ja, dat zou echt iets voor jou zijn, zeiden ze.” Mathias deed auditie en ook hij was ‘binnen’. Hij wordt er 13 op 22 december, een mooiere cadeau had hij zich niet kunnen wensen, dan te mogen optreden voor een zaal met 4000 toeschouwers.

Deze week was de eerste keer dat de kinderen samenkwamen voor een repetitie. Groot was de verrassing toen Jenne en Mathias hoorden dat het een… Italiaans nummer zou worden. “Het is wel een uitdaging”, zegt Jenne. “Want we weten niet wat het betekent of hoe we het moeten uitspreken.” Maar afschrikken doet het hen niet, dat ze die Italiaanse tekst onder de knie moeten krijgen. “Italiaans, Engels, Nederlands, het maakt niet uit, als we maar mogen zingen”, vertellen Jenne en Mathias. “Mathias heeft het liedje al de hele weg van Antwerpen naar Aalbeke ingeoefend, zelfs ik kan het al bijna meezingen”, zegt mama Caroline Francken.

“Ze worden ook heel goed begeleid”, zegt Gina. “Na één namiddag repeteren hadden ze het eigenlijk al vrij goed onder de knie. Dus dat komt zeker goed.”

Mathias krijgt zelfs als enige een solozin.”Ik ben niet zenuwachtig, maar misschien dat dat op het moment zelf wel anders gaat zijn”, zegt Mathias. “Mathias zingt altijd en overal, van zodra hij opstaat tot hij gaat slapen”, vertelt mama Caroline Francken. “Onder de douche, terwijl hij huiswerk maakt,… we zijn er intussen gelukkig in geslaagd hem wat stil te krijgen aan de eettafel”, lacht ze. “Wat hij allemaal zingt? Hij heeft een heel breed repertoire, maar vooral de nummers van Ariana Grande keren wel geregeld eens terug, en ook de liedjes van Disneyfilms staan tussen zijn favorieten.”

Meer info over deze musicalproductie, in een regie van Jean-François D’hondt en Brigitte Derks, vind je op 30jaarmusichall.be.