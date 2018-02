Jeffrey trouwt op valentijn met... Jeffrey 15 februari 2018

Kortrijk Van een opmerkelijk huwelijk gesproken op valentijn in de trouwzaal van het stadhuis in Kortrijk. Daar huwde gisterenmiddag Jeffrey met ... Jeffrey.

Ze leerden elkaar twee jaar geleden kennen, naamgenoten Jeffrey Deruyck (25) en Jeffrey Dumat (21) uit Stasegem. "Dat was op het terras van een horecazaak in Koksijde. Ik vroeg of ik bij hem mocht zitten omdat hij alleen zat", glimlacht Jeffrey Deruyck. "Het was grappig, toen bleek dat we dezelfde voornaam hebben. En het is soms verwarrend. Zo kreeg ik recent een bericht op Facebook van de papa van mijn man, die onterecht dacht dat ik zijn zoon was", lacht Deruyck. Ze kozen er bewust voor om op valentijn te huwen omdat die dag het net iets specialer maakt. "We houden van elkaar en vinden veel steun en begrip bij elkaar", vertelt Jeffrey Dumat, die in broodjeszaak Panos in de Lange Steenstraat in Kortrijk werkt. Het koppel vierde na het burgerlijk huwelijk thuis met familie. Een huwelijksreis is voor later. Aan kinderen denken ze nog niet. Er huwden vier koppels op valentijn in Kortrijk. (LPS)