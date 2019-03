Jean-Marie Galloo is de ‘Mooimaker op het water’ Joyce Mesdag

22 maart 2019

20u05 0 Kortrijk ‘Mooimakers’ organiseert van 16 tot 31 maart de grote Lenteschoonmaak, en roept iedereen op om die dagen ook de handen uit de mouwen te steken en een deeltje van hun eigen gemeente of stad proper te maken. Jean-Marie is de ‘Mooimaker op het water’.

Twee PMD-zakken aan plastic. Zoveel vist kanovaarder Jean-Marie Galloo uit Marke uit de Leie, elke keer hij uitvaart met zijn Canadese kano. De ene keer in de richting van het centrum van Kortrijk, de andere keer de andere richting uit, tot in Lauwe en terug. “In de winter doe ik het één keer per week, in de zomer twee keer per week”, zegt Jean-Marie. Hij ergerde zich telkens dood ergerde aan alle plastic in het water, dus besloot hij 7 jaar geleden dan maar om het er gewoon zelf uit te vissen, als hij zich dan toch al op het water bevond. “Het nuttige aan het aangename koppelen, zeg maar”, zegt Jean-Marie. “Ik krijg gelukkig veel positieve reacties van voorbijgangers. Dan steken ze hun duim op, en zwaaien. Het is immens frustrerend dat mensen maar blijven afval weggooien. Zolang er geen statiegeld komt op blikjes en plastic flessen, vrees ik dat de stroom aan afval blijft komen.”