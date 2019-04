Jean de Bethune helpt Europese lijst duwen: “Het ergste dat ons kan overkomen, is een Europese Unie met nieuwe binnengrenzen” Peter Lanssens

04 april 2019

08u09 0 Kortrijk Gedeputeerde Jean de Bethune (59) uit Marke duwt samen met Marianne Thyssen en Ivo Belet de Vlaamse CD&V-lijst voor de Europese verkiezingen op 26 mei. De Bethune, tevens gemeenteraadslid in Kortrijk, staat op plaats tien. “Het ergste dat ons kan overkomen, is een Europese Unie met nieuwe binnengrenzen.”

Jean de Bethune heeft Europees geen verkiesbare plaats, maar toch vliegt hij er met volle overtuiging in. “Ik zoek geen nieuwe job, maar steun zo mijn partij. CD&V lag mee aan de basis van het Europees project en komt er nog steeds oprecht voor op. Ik verzet mij tegen elke vorm van protectionisme, Brexit en andere tendenzen. Die zijn ingegeven door ‘schrik’ voor de ‘andere’ en door nostalgie voor het verleden. Het ergste dat ons nu kan overkomen is een Europese Unie met nieuwe binnengrenzen. Onze jeugd en onze bedrijven moeten vooral internationaal blijven denken. Groei, duurzaamheid en sociale vooruitgang zijn onverenigbaar met protectionistische reflexen.”

Trouwe bondgenoot

Europa was de voorbije jaren steeds een trouwe bondgenoot van het provinciebestuur in West-Vlaanderen. “Ik heb dankzij Europese programma’s tientallen miljoenen euro’s kunnen mobiliseren voor vernieuwende projecten in onze provincie”, benadrukt Jean de Bethune. De kracht van Europa is ook in onze regio niet te onderschatten. We geven enkele sprekende voorbeelden van projecten, die mede dankzij Jean de Bethune Europese steun kregen.

Uitbreiding Xpo

Zo ging er 4,6 miljoen euro Europees geld naar de uitbreiding van Kortrijk Xpo. Het Vlaams Kunststofcentrum (VKC) in de Sabbelaan op ’t Hoge kreeg 1 miljoen euro. Ruim 1,3 miljoen euro ging naar de inrichting van een nu veelgebruikte duiktank in gewezen elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem. Ruim 360.000 euro ging naar de bouw van The Level in de Botenkopersstraat, een opleidings- en gamingcentrum van de hogeschool Howest in Kortrijk.

Toerisme in de Leiestreek

Bijna 1,3 miljoen euro ging naar de bouw van de nieuwe jeugdherberg Groeninghe in Kortrijk enkele jaren geleden. Projecten rond toerisme in de Leiestreek, zoals boothotel Ahoi in Kortrijk om een voorbeeld te geven, kregen samen ruim 3,4 miljoen euro. Project Golden Lys, om van de Leievallei een ecotoeristische topbestemming te maken, kreeg ruim 1,2 miljoen euro. Goed 180.000 euro ging enkele jaren geleden naar Transdance, een project tussen het cultuurcentrum Kortrijk en Danse à Lille. Tot slot ging ruim 160.000 euro naar Vlucht vooruit: een project van de vzw Jongerenatelier Kortrijk om politieke vluchtelingen tussen 18 en 30 jaar te laten doorstromen naar tewerkstelling.