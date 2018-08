JCI kiest nieuw bestuur 08 augustus 2018

JCI heeft een nieuwe raad van bestuur verkozen. De JCI-afdeling in Kortrijk, vijftig jaar geleden opgestart, is de grootste van België. De nieuwe raad van bestuur omvat verder Maxime Debusschere, Dorine Degryse, Antoon Sabbe, Jean-Baptiste Van Damme, Peter Decanniere, Jolien Deconinck, Joris Debonnet en Michiel Vandewalle. Geïnteresseerden die lid willen worden, kunnen contact opnemen via facebook.com/jci.kortrijk. (LPS)