JCI heeft nieuwe voorzitter 09 augustus 2018

JCI in Kortrijk verkoos een nieuwe raad van bestuur met Frederik Degreve als nieuwe voorzitter. "JCI is er voor jongeren van 18 tot 40 jaar en richt zich op de pijlers internationalisering, gemeenschap, business en netwerking en individu", zegt Degreve. JCI in Kortrijk, 50 jaar geleden opgestart, is de grootste afdeling van België. Het bestuur omvat verder Maxime Debusschere, Dorine Degryse, Antoon Sabbe, Jean-Baptiste Van Damme, Peter Decanniere, Jolien Deconinck, Joris Debonnet en Michiel Vandewalle. Geïnteresseerden die lid willen worden, vinden info op facebook.com/jci.kortrijk. (LPS)