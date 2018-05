Jagers riskeren boete voor illegale vossenjacht 30 mei 2018

Een 35-jarige man uit Zwevegem en een 44-jarige man uit Bellegem riskeren elk een geldboete van 1.600 euro omdat ze op 19 januari vorig jaar 's nachts illegaal op vossenjacht zouden zijn gegaan. Tijdens een controle om twee uur 's nachts trof de politie een jachtgeweer in hun voertuig aan en gestold bloed. Voor het jachtgeweer, eigendom van een derde, hadden de mannen geen schriftelijke toestemming. Beide mannen ontkennen dat ze op vossenjacht waren. "Ze gingen een vossentelling uitvoeren", pleitte hun advocaat. "Omdat de ene net zijn enkel had gebroken, vroeg hij een kompaan om te rijden." Beiden vragen de vrijspraak in de zaak. Vonnis op 25 juni. (AHK)