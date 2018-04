Jaagpad langs Leie na anderhalf jaar weer open 12 april 2018

Het jaagpad langs de Leie, dat de verbinding maakt tussen de Havenkaai en Graaf Karel de Goedelaan, is na anderhalf jaar weer open. Het pad moest omwille van de werken op Kortrijk Weide afgesloten worden. Aannemer Stadsbader moest het jaagpad op verschillende plaatsen onderbreken om rioleringswerken uit te voeren. Bovendien zorgde de verder gelegen stapelplaats om aarde af te voeren per vrachtschip voor onveilige situaties voor fietsers. "We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het fietspad volledig te vernieuwen en te integreren in het ontwerp Kortrijk Weide", zegt schepen Axel Weydts (Sp.a). "Het pad loopt daar nu niet langer vlak naast de Leie maar wel doorheen het nieuwe stadspark van Kortrijk Weide. Het pad is aangelegd in beton en heeft nu openbare verlichting. Voordien was het pad niet verlicht." Deze week krijgt het stuk fietspad achter het containerpark nog een nieuwe asfaltlaag, op 16 april gaat het hele pad officieel open. "Dat betekent een hele opluchting voor de vele scholieren en studenten uit de Graaf Karel de Goedelaan die zo de drukke Burgemeester Lambrechtlaan en Magdalenastraat opnieuw kunnen vermijden." (JME)