Italiaans restaurant A.Roma stopt: “Aan alle klanten: grote dank voor het vertrouwen” Peter Lanssens

29 maart 2019

18u11 0 Kortrijk Het bekend Italiaans restaurant A.Roma in hartje Kortrijk stopt op 18 mei. Niét omdat de zaken slecht gaan. De zaakvoerders zeggen de horeca vaarwel, het is een harde stiel, omdat ze een meer stabiel gezinsleven willen. “Ik ben blij dat ik mijn passie voor Italië heb kunnen delen”, zegt chef-kok Miguel Benoit (46). Het pand van A.Roma is verkocht en wordt een private woning.

Het doek valt na drie jaar over A.Roma in de Kapittelstraat, achter de Grote Markt. Eén van Kortrijks meest hoogstaande Italiaanse restaurants, met 13 op 20 in de culinaire gids Gault&Millau en met voor het eerst ook een vermelding in de Michelingids, gooide eind mei 2018 al het roer radicaal om. Door de avondservice te schrappen en van A.Roma een trattoria of familiezaak te maken. Maar straks is het dus helemaal voorbij. A.Roma blijft nog tot en met 18 mei open. Daarna is het definitief over en uit. Toch is er van ontgoocheling niet het minste spoor bij Miguel Benoit en zijn vrouw Julie Lybeer (36). Ze stoppen met een goed gevoel en willen nu een meer stabiel gezinsleven. Ze hebben een dochter: Marie-Lou (5). Miguel Benoit zoekt een nieuwe uitdaging buiten de horeca, terwijl het bij Julie begint te kriebelen om weer maatschappelijk assistent te worden. “We zijn geslaagd in onze opzet”, zegt Miguel Benoit. “Het is altijd mijn droom geweest om een Italiaans restaurant te beginnen. Ik heb die droom waar kunnen maken. Ik heb het met hart en ziel gedaan en hoop dat het me gelukt is om Kortrijk iets bij te brengen, wat de Italiaanse keuken betreft. Ik onthou verder dat de horeca goed aan elkaar hangt in Kortrijk. Ik heb vooral veel collegialiteit gevoeld, geen rivaliteit. Ik hou er echte vriendschappen aan over, wat mooi is.”

Gemoedelijk huiskamerrestaurant

Veel mensen gaan het huiskamerrestaurant, waar de sfeer altijd gemoedelijk is en klanten snel een praatje slaan, missen. “Natuurlijk komen er momenten dat we het zelf ook gaan missen”, vertelt Miguel. “Zo waren de internationale contacten fantastisch. De toffe commentaren over de gerechten, Italianen die positief verrast reageerden, heel leuk allemaal. Aan al onze klanten, een welgemeende grote dank voor het vertrouwen de voorbije jaren.”

Avondopeningen met klassiekers

In afwachting van de sluiting blijft A.Roma gewoon open, met uitzondering van een kort verlof tijdens de eerste week van de paasvakantie. Meer nog: Miguel Benoit en Julie Lybeer trekken nog een laatste keer alle registers open, door de avondservice terug te brengen. Zodat klanten ook afscheid kunnen nemen van A.Roma zoals het vroeger was. Daar hoort een typisch menu met alle klassiekers bij, zoals ossobuco en groene asperges met burrata. Er zullen mogelijk ook enkele gerechtjes met truffel op staan, ook daar blonk A.Roma in uit, maar dat is nu nog niet zeker. De avondopeningen vanaf 19 uur zijn op vrijdag 5 april en dinsdag 30 april en van dinsdag 14 tot en met zaterdag 18 mei. Snel reserveren is de boodschap, want de interesse zal wellicht erg groot zijn.