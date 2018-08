Iron Maiden volgend jaar op Alcatraz? METALFEEST ÉÉN GROOT SUCCES, ORGANISATIE MIKT NOG HOGER PETER LANSSENS

13 augustus 2018

02u28 0 Kortrijk Metalfestival Alcatraz zit erop, en het was een geweldig feestje met in totaal 24.000 aanwezigen. De beelden spreken voor zich. De organisatie mikt volgend jaar zelfs op 30.000 toeschouwers. "Een topper zoals Iron Maiden of Judas Priest moet dan kunnen", vindt woordvoerder Bernard De Riemacker.

Het driedaagse metalfestival achter sportcentrum De Lange Munte van vrijdag tot en met zondag was een hoogvlieger met in totaal 24.000 aanwezigen. Er waren wel wat kleine problemen, zoals een tekort aan douches op de camping dat werd snel opgelost, en een koude hamburger hier en daar. Maar om het met de woorden van kenner Jacques Merlevede (65) van het vroegere Popcenter in Kortrijk te zeggen: "De organisatoren verdienen zeker tien op tien. Er was dankzij de verscheidenheid aan genres voor elk wat wils. Dat er op een breed publiek werd gemikt, is een goeie zaak, want zo krijg je meer mensen over de vloer."





Heel wat festivalgangers liepen wat kneuzingen op door iets te enthousiast te crowdsurfen, maar zware incidenten waren er niet. Want metalfans drinken graag (veel) pintjes en houden van een feestje, maar vechten hoort daar niet bij. Opvallend: als we de bezoekers naar hun hoogtepunten vroegen, kregen we verschillende antwoorden. Mr Big, Limp Bizkit, Status Quo, DevilDriver, Exhorder, Inglorious en Battle Beast, om er maar een paar te noemen. "Van jong tot oud, alle generaties kwamen aan hun trekken", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die zich helemaal liet gaan en onder meer het podium besteeg tijdens het optreden van DevilDriver zaterdagavond.





Zonder subsidies

"Alcatraz kan nog groeien tot maximum 30.000 toeschouwers. Meer niet, want de kleinschaligheid is een grote troef van het metalfestival. Op Alcatraz sta je in vijf minuten tijd bij het hoofdpodium, terwijl je op Graspop kilometers moet stappen. Alcatraz vindt ook in 2019 in Kortrijk plaats, dat ligt contractueel vast. Daarna zien we wel, maar ik kan me niet voorstellen dat een topfestival zoals Alcatraz Kortrijk zou verlaten. De uitdaging is om het niveau van de programmatie nóg een beetje op te krikken. Niet evident, de organisatoren doen het zonder subsidies en met een jaarlijkse lichte winst", aldus de burgervader.





Geen tweede Graspop

Dat vindt ook Bernard De Riemacker. "De metalfans hebben geen tweede Graspop nodig, Alcatraz brengt iedereen dichter bijeen. Maar we mogen misschien wat hoger mikken. Een topband zoals Iron Maiden, Volbeat of Judas Priest moet kunnen op een volgende editie", aldus de Alcatraz-woordvoerder. Nog meegeven dat er tot gisteren geen klachten waren binnengekomen wegens geluidshinder en dat het wildparkeren beperkt bleef. Onder meer in de Etienne Sabbelaan werden wel enkele GAS-boetes uitgeschreven. En tot slot: de animatie op Alcatraz was top, met veel aandacht voor sympathieke freaks, vooral in rockbar El Presidio.