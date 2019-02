Irish Pub tegenover Budascoop opent in augustus Peter Lanssens

06 februari 2019

11u46 14 Kortrijk Wanneer opent de nieuwe Irish Pub nabij de verlaagde Leieboorden? Die vraag houdt veel Kortrijkzanen bezig. Er is nu meer duidelijkheid. “De verbouwingen in de Kapucijnenstraat gaan prima vooruit. We verwachten te openen tegen juli of augustus”, laat William Breen, interne boekhouder van de bvba Ierse Pub Kortrijk, aan schepen Wout Maddens (Team Burgemeester) weten.

Het centrum van Kortrijk wacht al ruim vijf jaar op een nieuwe Ierse pub. The Porter House tegenover de Budascoop in het ‘Mirakelstraatje’ ging op 18 oktober 2013 failliet. De vier lege panden werden jaren later door Dranken Nuytten uit Menen verkocht aan Patrick Foleys. De Ier runt met Patrick Foley’s Irish Pub & Restaurant al 20 jaar een populaire pub in de Recollettenlei in Gent. Hij investeert nu ook in Kortrijk in een hoogstaande Ierse pub en restaurant in een charmant interieur, met achteraan plaats voor allerlei evenementen. De Ier gelooft in Kortrijk, zeker nu de vlakbijgelegen Leieboorden aan de Broeltorens verlaagd zijn en meer volk lokken dan vroeger. Er komt een terras vooraan de zaak en ook een terras achter de zaak, verbonden met de Tacktuin en de tuin van het gewezen Broelmuseum. Afwachten nu of de timing gehaald wordt. Er wordt momenteel achteraan gewerkt.