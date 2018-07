Inwoners laten Hemelrijkstraat heraanleggen 13 juli 2018

02u44 1 Kortrijk De Hemelrijkstraat is op vraag van inwoners heraangelegd. De in 1976 met asfalt overlaagde kasseien staken door het wegdek heen.

Verder teisterden opstekende boomwortels de trottoirs. De werken startten in november 2017. "Naast comfortabele voetpaden en een nieuwe asfaltweg, is er ruimte voor acht zuilhaagbeuken die in het volgende plantseizoen worden geplant", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De originele kasseien zijn gerecupereerd voor de aanleg van parkeerstroken. De huidige riolering bleef behouden. Plaatselijk zijn wel enkele lekke voegen gedicht. Kabels van elektriciteit en openbare verlichting zijn ondergronds gebracht, terwijl er nu nieuwe energiezuinige ledlampen zijn.





Ook de waterleiding is vernieuwd. Een betonnen paal op de hoek van de Hemelrijk- en Rekkemsestraat is weggenomen, zodat automobilisten een beter zicht op het verkeer hebben. De trottoirs van de aanpalende Rekkemse- en Marktstraat zijn trouwens over de rijweg van de Hemelrijkstraat doorgetrokken. Dat zorgt voor een vertragend effect en is veiliger voor voetgangers. De maximumsnelheid in de Hemelrijkstraat is naar 30 kilometer per uur gebracht. Aannemer Vanden Buverie uit Desselgem zette alles op alles om de werken van 403.250 euro tegen de start van het bouwverlof af te hebben. De Hemelrijkstraat is gisterenavond officieel heropend.





(LPS)