Invalsweg Zwevegemsestraat deels dicht voor verkeer Peter Lanssens

08 april 2019

De firma Elta bvba uit Wetteren voert van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april rioolaansluitingen op verschillende adressen in de Zwevegemsestraat uit, op een strook tussen de Sint-Antoniusstraat en de Rijkswachtstraat. Die werfzone is onderbroken voor doorgaand verkeer. Wat hinder met zich mee kan brengen, want de Zwevegemsestraat is een belangrijke in- en uitvalsweg. Lokaal omrijden kan via de Sint-Denijsestraat en de Filips van de Elzaslaan of omgekeerd via de Filips van de Elzaslaan, Toekomststraat, Doorniksewijk en Wandelweg.