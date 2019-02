Inschrijvingen voor 24 sociale flats op Zomerplein starten Peter Lanssens

01 februari 2019

14u25 0 Kortrijk De inschrijvingen voor 24 sociale flats, die het OCMW laat bouwen op het nieuwe Zomerplein 24 in Bellegem, starten. De flats zijn geschikt voor levenslang wonen en mensen met een beperking.

De flats, 21 met één slaapkamer en 3 met twee slaapkamers, worden door een nieuw verkeersvrij middenplein met wandelweg, speelplein en petanque met het nieuwe woonzorgcentrum en wijkcentrum in de Bellegemkerkdreef verbonden. De bewoners van de sociale flats maken gebruik van de dienstverlening in het woonzorgcentrum en wijkcentrum, de opening is in het najaar voorzien, en nemen in beide centra aan activiteiten deel.

Inschrijven op de wachtlijsten voor de sociale flats kan op maandag 4 februari van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op dinsdag 5 februari van 17 tot 19 uur in OC De Wervel in de Processiestraat 6. Je kan ook op donderdag 7 februari van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in kinderopvang De Puzzel in de Condédreef 16 in Kortrijk terecht. En vanaf 11 februari kan je van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur inschrijven in de Sint-Jorisstraat 37, op de eerste verdieping boven volksrestaurant Vork, bij Lieven Tack. Info over voorwaarden en documenten: lieven.tack@kortrijk.be of tel. 056/24.44.44.