Inrichting Rotersmeers gestart

05 april 2018

De stad Kortrijk maakt via de Natuurbank 31.535,67 euro vrij om de inrichting van Rotersmeers te helpen financieren. Dat besliste schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a),

in overleg met Natuurpunt-voorzitter Claude Cottyn. Het natuurgebied ligt in Bissegem, aan de Rootputstraat. De aankoop daar van drie percelen van ruim drie voetbalvelden groot kadert in de opwaardering van de Leiebeekvallei. Maaibeurten, het knotten van bomen en het bouwen van een houtmijt zijn al bezig. De aanleg van een gracht en een poel is tegen eind 2018 af. Daarna volgt een verdere beplanting. Het versterkt de aanwezigheid van onder meer riet- en moerasvogels en allerlei zoogdieren, amfibieën, spinnen en insecten. Een buurtweg wordt op termijn heropend als wandelpad door het natuurgebied en zal zo de Meensesteenweg met de Trakelweg verbinden. Rotersmeers verwijst trouwens naar de vroegere roterijen of vlasverwerkingsfabrieken, die langs dit deel van de Leie te vinden waren.





