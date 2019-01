Ingrijpende werken in station: dagbladhandel Relay wijkt voor gemakswinkel Hubiz Peter Lanssens

28 januari 2019

11u52 0 Kortrijk Ingrijpende werken in het station, waar dagbladhandel Relay voor gemakswinkel Hubiz wijkt. Met hetzelfde vertrouwde gezicht als zaakvoerder: Peter Debaere (53) uit Beveren-Leie. “Gezelligheid staat centraal, bij mij krijg je een glimlach van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat”, zegt Debaere.

Dagbladhandel Relay ging in amper twee jaar van gemiddeld 310 naar gemiddeld 550 klanten per dag. Met dank aan Peter Debaere, die de zaak in het station sinds 1 maart 2017 runt. Wie naar Relay komt, krijgt er een gratis streepje jazzmuziek bovenop. De mensen staan er vaak aan te schuiven voor koffie. Het assortiment is ruimer dan kranten en tijdschriften met ook tabak, dranken, snacks, multimedia enzomeer. En straks wordt het nog beter. Relay wijkt voor Hubiz, van Ubiway Retail. De gemakswinkel opent in het station waar vroeger Panos zat.

Drie keer zo groot

Relay sluit op vrijdag 8 februari definitief de deuren, na een tijdperk van zeker een kwarteeuw in het station in Kortrijk. “Ik ben die dag nog open tot 8 uur ’s morgens, om de ochtendpendelaars nog te bedienen”, benadrukt Peter Debaere. Daarna is het enkele dagen geduld uitoefenen, tot Hubiz de deuren opent, op donderdag 14 februari. “De gemakswinkel zal drie keer zo groot zijn, waardoor ik het assortiment veel beter kan presenteren”, vervolgt Peter Debaere. “Nu is het een beetje ‘à la guerre comme à la guerre’ omdat de plaats beperkt is. Dat is straks verleden tijd. Het assortiment blijft hetzelfde, maar klanten mogen altijd suggesties doen. Ik hou er rekening mee. Zo verkoop ik op vraag van klanten nu ook Franse magazines en buitenlandse kranten zoals New York Times en La Gazzetta Dello Sport. Ik ga verder een nieuwe koffiemachine zetten in Hubiz. Om naast koffie ook chocomelk, thee, latté en cappuccino aan te bieden. De officiële openingsuren zijn tijdens weekdagen van 6 tot 18.30 uur en op zaterdag tot 13 uur, maar ik open telkens om 4.45 uur al, zoals nu al het geval in Relay. Want ik wil ook de eerste reizigers van de dag blijven bedienen omdat zij er terecht op rekenen dat ik er ben voor hen. Hubiz blijft zoals Relay een rustpunt in het station, waar je even aan de gejaagdheid van de dag ontsnapt. En waar je snel bediend wordt, zodat je zeker je trein haalt. Waarom klanten nog graag naar hier komen? Ik ben open en humoristisch en neem de klanten zoals ze zijn. Wat ik opbouwde in Relay, zet ik door in Hubiz. Ik ga niét weg.”

Nieuw station

Kortrijk krijgt zoals geweten een nieuw station. Die werken starten ten vroegste in 2023, wellicht wordt het later, en zijn tegen 2030 af. “Dat er in het huidig station nu nog een nieuwe Hubiz komt, is zeker geen verloren investering”, zegt Peter Debaere. “Want veel zaken, zoals de koelkasten en rekken, kan je meenemen naar het nieuw station. En de concessie van 25 jaar loopt gewoon door in het nieuw station.”