Ingenieur achter verlaging Leieboorden overleden 02u57 1 RV Robert Stock is op zondag 24 januari overleden. Kortrijk Robert Stock (68), gewezen directeur Mobiliteit en Infrastructuur van de stad Kortrijk, is op zondag 14 januari in het UZ in Leuven overleden aan de gevolgen van een zware hartaanval. Hij stond bekend als een strenge en correcte directeur, en was tegelijk ook een erg zachte en warme man.

"Een heel toffe gast, die pal achter zijn personeel stond", zegt gewezen CD&V-schepen Guy Leleu, die het langst met hem werkte. Robert Stock hertekende Kortrijk de voorbije twintig jaar.





Zo had hij een hand in het tot stand komen van de parkings Schouwburg en Veemarkt, de pleintjes rond de Sint-Maartenskerk, de vernieuwing van de Grote Markt, de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens, de vernieuwing van de dorpskernen van Bellegem, Marke, Kooigem en Aalbeke, het beveiligen van schoolomgevingen en de inrichting van zones 30, maar dat zijn maar enkele voorbeelden van zijn vele verwezenlijkingen.





"Hij was een uitstekend ingenieur, met een prima toekomstvisie", zegt Guy Leleu. "We hadden vaak discussies, maar werkten heel goed samen. Ik keek erg naar hem op, want je voelde met Robert Stock altijd dat het goed zou komen", aldus Guy Leleu. Robert Stock ging in 2013 met pensioen. Hij was ook voorzitter van het Davidsfonds in Bellegem, Rollegem en Kooigem, officier in de Orde van Leopold II en ridder in de Kroonorde. De gemeenteraad van Kortrijk hield maandag een minuut stilte, als eerbetoon. Robert Stock was de echtgenoot van Hilde Verhulst. Hij laat drie kinderen achter: Stefaan, Pieter en Thomas. De uitvaartdienst is op zaterdag 20 januari om 10.30 uur in de Sint-Rochuskerk in de Doorniksewijk. Omdat er veel mensen worden verwacht, kan er gratis geparkeerd worden op de parking van het vroegere ziekenhuis Maria's Voorzienigheid, in de Loofstraat. (LPS)