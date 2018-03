Infomarkt over toekomst deelgemeenten 05 maart 2018

Kortrijk Met 'de toekomst van Aalbeke, Bellegem, Rollegem en Kooigem' heeft de stad een infomarkt gehouden voor de inwoners. Er zijn immers heel wat werken in deze deelgemeenten.

Door de werken aan de site van brouwerij Vanderghinste worden de riolering en wegen aangepakt in de Kwabrugstraat en Kortestraat. De Munkendoornstraat, een belangrijke fietsas tussen Rollegem en Kortrijk, werd afgesloten voor het autoverkeer met een tractorsluis. In Bellegem lagen de werken aan het nieuwe woonzorgcentrum stil door het faillissement van de aannemer, maar ondertussen zijn ze hervat. De komende jaren wordt de N43 in Marke en Aalbeke over 2,6 kilometer aangepakt met gescheiden riolering, veilige fietspaden en -doorsteken. Op de infomarkt kregen de bezoekers ook een eerste ontwerp van huisvesting voor het verenigingsleven in de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke, het ontmoetingscentrum en vier huisjes. Nog in Aalbeke verbouwt de Chiro haar loods. Tot slot krijgen het Preshoekbos in Marke, met een natuurlooppiste van 5.000 meter, en het stadsgroen Marionetten verder vorm. (XCR)