Infomarkt belicht 13 toekomstplannen 23 februari 2018

02u26 0 Kortrijk Markenaren die willen weten hoe de stad Kortrijk en partners de toekomst van hun dorp zien, zijn op zaterdag 24 februari tussen 14.30 en 17.30 uur welkom op een infomarkt in het OC. Er komen 13 plannen aan bod. Een overzicht.

De Overzetweg krijgt een heraanleg, wat kadert in de komst van een fietssas tussen de brug over de Leie tot aan de splitsing aan de Markebekestraat.





Er komt een nieuwe Leiebrug tussen Marke en Bissegem. De werken van 6,5 miljoen euro starten in 2020 en zijn in 2022 af. De brug met doorvaarthoogte van 7 meter wordt 20 meter breed, met ook afgescheiden fiets- en voetpaden.





Studiebureau Tractebel bekijkt hoe je natuur en landbouw kan verzoenen in de open ruimtegebieden Marke- en Toortelbeek en Kruiskouter-Leiemeersen.





Op 24 april opent het nieuwe skate- en streetpark Luxaplast.





De tuin van het OC krijgt in 2019 haagkanten, een dreef met linden naar het Decauvillepark, een wandel- en fietspad langs een wilgenrij als alternatief voor de Hellestraat en brede houtkanten om omliggende bewoning af te schermen.





Er komen 15 KMO's langs de Torkonjestraat. De werken starten in 2018.





De gewestweg N43 krijgt (2,6 kilometer) een heraanleg met ook veilige fietspaden en doorsteken en nieuwe riolen zodat de Markebeek properder wordt.





Er komt tegen de zomer een nieuwe parking aan het speelbos op Sint-Anna. Eens de parking er is, komt er een parkeerverbod aan het Don Boscocollege.





Het stadsgroen Marionetten krijgt in 2018 nieuwe paden tussen hoeve Goed te Coucx en het uitkijkpunt Libel.





Aan de Kloosterstraat komt een woonerf met 14 sociale assistentiewoningen en 6 garages. Het ontsluit WZC De Ruyschaert en 5 nieuwbouwprojecten.





Koramic Real Estate plant 65 woongelegenheden aan de Kardinaal, Keizer- en Hellestraat en dient binnenkort verkavelingsplannen in.





De aanleg van een veilige schoolomgeving in de Kalvariestraat start straks.





Het Preshoekbos krijgt een natuurlooppiste van 5 kilometer en een ecotunnel, terwijl de visvijver wordt verplaatst. Er worden ook extra gronden gekocht. (LPS)