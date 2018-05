Inbreker die vrouw verkracht krijgt 6 jaar SLACHTOFFER DURFT NIET MEER ALLEEN BUITEN TE KOMEN EN SLAAPT MET LICHT AAN HANS VERBEKE

02 mei 2018

02u36 0 Kortrijk Taoufik Aboudahir, een 28-jarige man van Noord-Afrikaanse origine uit Duitsland, moet zes jaar naar de cel omdat hij bijna vijf jaar geleden in Kortrijk een vrouw verkrachtte bij een inbraak. "Stel dat jouw moeder zoiets overkomt, zou je de dader dan vermoorden?", vroeg het slachtoffer hem in de rechtbank. De vrouw is nog altijd zwaar getraumatiseerd.

Dat ze een toevallig slachtoffer was. Een vrouw uit Kortrijk kreeg het maandag te horen in de rechtbank toen ze, bijna vijf jaar na de feiten, oog in oog stond met de man die haar verkrachtte. "Ik was mezelf niet die dag, het gebeurde per ongeluk", zei Taoufik Aboudahir. "De feiten herinner ik me niet precies maar ik ben beschaamd. Ik ben een vijand van mezelf." Wat de man zijn slachtoffer aandeed, werd door de rechter omschreven als gruwelijk.





Handtas gestolen

Op 10 december 2013 drong hij in het centrum van Kortrijk een flat binnen boven een handelszaak. Hij trof er de bewoonster aan, haar man was beneden aan het werk. Het slachtoffer kreeg een mes tegen de keel gezet. De dader ritste zijn broek open en verkrachtte de vrouw op de keukentafel, op een bijzonder gewelddadige manier. Daarna pikte de dader de handtas van zijn slachtoffer en ging ervandoor. Pas een tijd later kon hij worden gevat, dankzij internationale uitwisseling van informatie over DNA-profielen. Die informatie was beschikbaar omdat de dader in Spanje al een gevangenisstraf had uitgezeten, voor opzettelijke slagen en verwondingen. Na de verkrachting in Kortrijk werd hij gevat in Luxemburg. Kort nadien volgde de uitlevering aan ons land. Sindsdien zit Aboudahir in een Belgische cel. Volgens het Openbaar Ministerie is de man al sinds z'n prille tienertijd verslaafd aan alcohol en drugs. In de Kortrijkse rechtbank gaf de man voor het eerst de feiten toe. Zijn slachtoffer was er ook, de twee zagen elkaar voor het eerst terug. De vrouw gedroeg zich moedig en gaf de dader ervan langs. "Mocht jouw moeder overkomen wat jij me hebt aangedaan, zou je dan de dader vermoorden?", klonk het. "Waarom koos je mij uit, you stupid man?" Het slachtoffer zakte met lood in de schoenen en in het gezelschap van haar man naar de rechtbank af. Het echtpaar woont intussen niet meer op de plaats waar de feiten zich afspeelden. "Ik durf niet alleen meer de straat op, meneer de rechter", vertelde ze. "De feiten spoken nog altijd door mijn hoofd. Ik zal nooit meer in staat zijn te functioneren in een job maar ook thuis heb ik het moeilijk. Zo kan ik alleen nog slapen als het licht blijft branden. In het donker ben ik doodsbang." De rechter was onverbiddelijk voor de dader. "Wij beschouwen u als een gevaar voor de maatschappij. Het is onaanvaardbaar dat mensen niet meer veilig zijn in hun eigen woning." De rechter stelde een deskundige aan die het slachtoffer moet onderzoeken, met de bedoeling te komen tot een gepaste begeleiding en een realistische schadevergoeding, zowel op moreel als materieel vlak.