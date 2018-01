Inbraak in café Dudu 02u27 0

In het populaire café Dudu op Heuleplaats is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Uitbater Diego Ghekiere sloot zaterdag rond 6u30 af en stelde 's middags bij zijn terugkomst vast dat dieven via een koepel achteraan in de keuken waren binnengedrongen. "Wellicht probeerden ze eerst via het ruitje van het toilet want dat is ook beschadigd", aldus Diego.





"Ze drongen daarna verder binnen en gingen met geld uit de kassa en nog ander cash geld aan de haal." Diego hoopt dat iemand zaterdag in de vroege uurtjes of in de voormiddag iets verdachts heeft gezien. Nuttige tips mogen aan de politiezone Vlas gemeld worden.





Het labo van de recherche ging ter plaatse op zoek naar sporen. Daardoor opende het café zaterdagavond iets later dan voorzien.