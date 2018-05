In kamerjas naar The Big Lebowski 18 mei 2018

02u38 0 Kortrijk In filmhuis Buda in Kortrijk was het verzamelen geblazen voor de fans van de cultfilm The Big Lebowski.

Net als op andere plaatsen in Vlaanderen werd de film er nog eens gedraaid en dat naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de film. Wie in kamerjas - het lievelingskledingstuk van hoofdpersonage The Dude, gespeeld door Jeff Bridges - naar de cinema kwam, kreeg gratis een White Russian, het drankje dat rijkelijk vloeit in de film.





Een dertigtal mensen daagde op in een ochtendjas, ook Jens Patteeuw (25) uit Kortrijk en Nathan Viaene (28) uit Zwevegem deden dat. "Ik heb de film al verschillende keer gezien, maar hij blijft prachtig. Het is een echte cultfilm. Hoeveel keer je de film ook herbekijkt, het blijft lachen geblazen. De figuur The Dude maakt het compleet. Het hoeft niet altijd even ernstig te zijn", aldus Nathan. "De sfeer in die prent is fantastisch. Het is leuk dat we nog eens de mogelijkheid krijgen om de film op groot scherm te zien." Voor Jens was het de eerste keer dat hij de film zag. "Ik bekeek al heel wat fragmenten, maar ik ben blij dat ik hem nu eens volledig kan bekijken."





The Big Lebowski werd geregisseerd door de Joel en Ethan Coen en kende zijn première op 6 maart 1998. Aanvankelijk was de film niet zo succesvol, maar hij kent ondertussen ontelbaar veel fans. (CMW)