In één dag elke straat binnen R8 afgefietst 26 juni 2018

02u43 0 Kortrijk Kristof Allegaert (42) heeft zaterdag alle straten afgefietst binnen de ring rond Kortrijk (R8), goed voor 277 kilometer. Hij begon 's morgens om 4.30 uur en eindigde om 17.30 uur. "Om mijn nieuwe fiets uit te proberen", aldus Allegaert

"Ik ben in buurten geweest waar ik nog nooit kwam. Het leukste was om de stad tot leven te zien komen: de nachtbrakers op weg naar huis, de vroege vogels die pistolets halen, de junibraderie die opstart en zo meer. Ik moest gefocust blijven om geen straat over te slaan. Ik had dus vooraf alles opgedeeld in zones", aldus Allegaert. De rit van 277 kilometer was klein bier voor hem. Zo won Allegaert in 2013, 2014 en 2016 Europa's langste niet-begeleide fietskoers Transcontinental Race. In 2015 leverde hij een nóg straffere prestatie door de Trans Siberian Extreme te winnen: een rittenkoers van 9.195 kilometer van Moskou naar Vladivostok. En vorig jaar fietste hij 5.500 kilometer van Perth naar Sydney in Australië. (LPS)