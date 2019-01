In 2019 steunt élke selfie met Leen Dendievel patiënten met Parkinson Peter Lanssens

02 januari 2019

13u00 0 Kortrijk Actrice Leen Dendievel (35), vooral bekend van haar rol als transgender Kaat Bomans in Eén-soap Thuis, zet zich het volledige jaar 2019 voor het goeie doel in. Ze maakt op Facebook bekend hoe ze dat doet: “Ik draag voortaan altijd een spaarpotje bij me. Voor elke selfie, vraag ik om iets in het potje te stoppen. Dat kan gaan van 1 eurocent tot…” De opbrengst gaat naar de Vlaamse Parkinson Liga, waar Leen Dendievel al twee jaar meter van is.

De Liga informeert en ondersteunt patiënten met Parkinson. Het is een ziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. De meest voorkomende symptomen zijn stijfheid van de ledematen, trager voortbewegen, trillen of beven, een voorovergebogen houding en een uitdrukkingsloos gezicht. Leen Dendievel woont in Antwerpen, maar is uit Kooigem afkomstig, de kleinste deelgemeente van Kortrijk. Ze komt er nog bijna elke week, want haar familie woont er. Leen Dendievel brengt eind 2019 met de opbrengst van het spaarpotje een bezoekje aan De Warmste Week van de benefietactie Music for Life op Studio Brussel.