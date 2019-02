In 2019 geen technofestival King Kong in Kortrijk, wél in Oostende Peter Lanssens

26 februari 2019

11u40 0 Kortrijk Er is in 2019 geen techno- en housefestival King Kong in Kortrijk. King Kong trekt naar het zomerfestival Ostend Beach in Oostende, waar het een technostage krijgt. “We gaan op toer”, zegt dj en Kortrijkzaan Fred Hush.

King Kong Club begon in 2011 als een ‘try out’ in de concertzaal van muziekclub De Kreun in Kortrijk. Het concept groeide de voorbije jaren, met onder meer edities in het Begijnhofpark en Albertpark en aan de Broeltorens, telkens met enkele duizenden aanwezigen. “Om het verhaal gezond te houden, gaan we dit jaar nog een stapje verder”, zegt Fred Hush. “We trekken op zondag 14 juli naar Ostend Beach in Oostende, waar we met een King Kong technostage uitpakken. En waar we onze grootste dj-topper uitnodigen, Deborah De Luca uit Napels in Italië. Techno is een soort nieuwe religie die mensen van alle leeftijden samenbrengt. Het is de cultuur van de nieuwe generatie in Europa. België floreert internationaal, als de koploper van deze muziekstijl. Dat we nu naar Ostend Beach trekken, wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat we volledig stoppen in Kortrijk. We wijken dit jaar uit, om daarna terug in Kortrijk neer te strijken. We blijven trouw aan onze roots, maar steken er wat evolutie in”, aldus Fred Hush. Wie Fred Hush aan het werk wil zien: hij geeft op 30 maart als dj het beste van zichzelf in nachtclub Akademy, op het bouwcentrum Pottelberg.