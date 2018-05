Imog belt baasje als vermist huisdier overleden is 11 mei 2018

02u36 6 Kortrijk Intercommunale Imog, waar overleden honden en katten worden binnengebracht, zal voortaan de baasjes op de hoogte brengen die nog niet weten wat met hun vermiste huisdier is gebeurd.

Imog heeft een toestel aangekocht om de chips van deze dieren te kunnen lezen. Het idee komt van veeartsen Valérie Huvaere en Joshua Dutre uit Kortrijk. "Honden moeten al enkele jaren verplicht gechipt worden en sinds een aantal maanden is dat ook noodzakelijk bij katten. Voor een organisatie als Imog is het, met behulp van een chiplezer die amper 100 euro kost, dus een kleine inspanning om te achterhalen van wie een overleden hond of kat is als die wordt binnengebracht. De onzekerheid bij baasjes, wanneer hun huisdier spoorloos is, weegt heel zwaar. Weten dat je hond of kat overreden is, is uiteraard slecht nieuws, maar het is nog altijd beter dan niet weten wat je dier is overkomen."





Opleiding

De dierenartsen stapten met hun idee naar Kortrijks schepen Bert Herrewyn, die op zijn beurt Imog contacteerde. "Op die manier kunnen we meteen de ruime regio coveren." De initiatiefnemers hopen dat het project ook uitgebreid wordt naar de rest van Vlaanderen. Het personeel van Imog dat de telefoontjes moet doen naar de baasjes, zal daar een opleiding voor krijgen. (JME)