Illias (7) en Leon (5) verkopen soep voor MS Liga omdat oma ziekte heeft: “We moeten al bestellingen weigeren” Joyce Mesdag

05 december 2018

18u02 6 Kortrijk Illias (7) en Leon (5) Braekeveldt uit Heule verkopen ‘Superkrachtsoep’ ten voordele van de MS Liga Vlaanderen. Dat goede doel hebben ze niet zomaar gekozen: hun oma Dorine Perneel uit Beselare lijdt al 21 jaar aan de ziekte, en ze merken zelf dat oma niet evenveel met hen kan doen als andere oma’s. “Maar toch gaan we héél graag bij haar op bezoek, hoor.”

Het was vooral de papa van Illias en Leon, Steven Braekeveldt, die met het initiatief op de proppen kwam. “We maken elke zondagavond samen soep. Het is ons vast ritueel geworden om het weekend rustig mee af te sluiten”, vertelt Steven. “Met de Warmste Week in aantocht leek het me een leuk idee om wat méér soep te maken, en te verkopen in onze buurt voor het goede doel. We vinden het belangrijk dat onze kinderen weten wat dat is, iets doen voor het ‘goede doel’, en beseffen dat niet iedereen het even goed heeft.”

Het goede doel was snel gekozen: de MS liga. Oma Dorine Perneel kreeg in 1997 haar diagnose, en vecht intussen al 21 jaar tegen deze ongeneeslijke chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. “Vooral het feit dat ik héél vaak moe ben, zorgt voor de grootste beperking in mijn leven. Naar een feest gaan, is haast onmogelijk. Ik ben vaak helemaal versleten op het moment dat het feest nog moet beginnen. Ik ben blij als Illias en Leon langskomen. Ik kan er echt van genieten om samen met hen naar een filmpje te kijken, bijvoorbeeld. Maar uitstapjes doen met hen, zit er zelden in.”

Als volwassenen al niet snappen waarom ik zo vaak ‘moe’ ben, waarom zouden kinderen dat dan wél kunnen? Oma Dorine Perneel

“De kinderen begrijpen dat niet altijd, waarom ik hen vaak moet teleurstellen als ze iets leuks willen doen’, zegt Dorine. “Maar ik neem hen dat absoluut niet kwalijk. Ze zijn nog zo jong, en als volwassenen dat al niet snappen, waarom zouden kinderen dat dan wél kunnen?”

Illias en Leon waren meteen enthousiast, toen papa voorstelde om soep te verkopen voor een goed doel. “Ze snapten in het begin niet zo goed waarom ze het geld dat we gaan inzamelen. ‘We hebben er toch voor gewerkt?’, vroeg Illias, maar intussen is dat uitgeklaard”, lacht Steven. “Ik ben blij dat we dit doen.”

“We gaan 150 liter pompoenwortelsoep maken”, zegt Illias trots. De verkoop is nu al een succes. “We hebben zelfs een bestellingsstop moeten inlassen”, zegt Steven. “We hebben eerst gepolst bij familie en vrienden, en zouden daarna een oproep doen in onze wijk, maar na die rondvraag in onze eigen familie- en vriendenkring en in onze eigen straat zijn we al moeten stoppen. Iedereen is superenthousiast. Meer dan 150 liter gaat niet lukken, we moeten alles nog kunnen maken en ook tijdig kunnen rondbrengen. Misschien dat we het bij een vervolg volgend jaar nog iets grootser kunnen aanpakken…” Oma Dorine is alvast in haar nopjes met deze actie. “Ik vind het een heel mooi initiatief en ben blij dat ze dit doen.”