Illegaal en 2 drugsdealers gevat bij controles LSI

21 december 2018

Bij verkeerscontroles en anti-inbraakacties in Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn de voorbije dagen twee cannabisdealers en één illegaal opgepakt. Eén automobilist hield zich niet aan de voorwaarden die hij van een rechter had opgelegd gekregen. De controles vonden plaats op de Vlaskouter en Brugsesteenweg in Kuurne, de Rijksweg in Lendelede, de wijk De Lange Munte in Kortrijk en de wijk Rodenburg in Marke (Kortrijk). In totaal konden 52 voertuigen en alle inzittenden gecontroleerd worden. Eén automobilist reed onder invloed van drugs, enkele voertuigen bleken niet verzekerd of niet gekeurd.