IKEA past voor stadswinkel in Kortrijk: “Geen gesprekken, niet aan de orde.” Peter Lanssens

06 december 2018

17u37 7 Kortrijk Er komt geen IKEA-stadswinkel in het centrum van Kortrijk. “De gesprekken zijn niet verdergegaan”, zegt Ingrid Vertongen, pr-manager van IKEA. “Het is een gevolg van een wereldwijde strategiewijziging”, reageert Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

IKEA onderzocht goed een jaar geleden vier locaties voor een woonwarenhuis in onze regio. Dat waren Ter Biest in Wevelgem en het terrein van winkelcentrum Ring Shopping en de bedrijvenparken Evolis en Beneluxpark in Kortrijk. Tot IKEA begin februari besliste om niet in een nieuw warenhuis te investeren. “Een strategische beslissing, door het stijgende belang van e-commerce”, klonk het toen bij IKEA. Burgemeester Van Quickenborne van Kortrijk liet weten dat hij met IKEA wou praten over een kleinere stadswinkel in het hart van Kortrijk. “De helft van de bezoekers zou met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets kunnen komen”, stelde Van Quickenborne toen in deze krant. “En wie met de auto komt, vindt genoeg en goedkope parkeerplaatsen, zeker nu het parkeerbedrijf Kortrijk ook de parking onder winkelcentrum K in handen heeft. Als IKEA de stadswinkel aan een goeie service aan huis koppelt, gaan veel mensen dat concept lusten”, aldus Van Quickenborne begin februari. Meer zelfs: er gingen geruchten rond in de stad dat IKEA naar de Doorniksestraat zou komen, waar er een groot pand vrij komt, nu de vestiging van modegigant C&A begin volgend jaar van de Doorniksestraat naar winkelcentrum K verhuist.

Stadsbestuur beslist niet

Er is niets van aan, zo blijkt nu. IKEA heeft geen interesse. “De gesprekken met betrekking tot een IKEA-stadswinkel in Kortrijk zijn niet verdergegaan”, zegt PR-manager Ingrid Vertongen. “Het onderwerp is niet aan de orde.” Niet dat Kortrijk onaantrekkelijk of te klein is, de beslissing heeft vooral te maken met een wereldwijde transformatie van de INGKA Holding. Dat is de houdstermaatschappij van IKEA Group, die de meeste IKEA-vestigingen in de wereld bezit. De reorganisatie treft ook de Belgische organisatiestructuur van de Zweedse meubelgigant, met mogelijk een verlies van 100 tot 120 banen in het hoofdkantoor en de hr-diensten in Zaventem. “De INGKA Group is alle onderdelen van de reorganisatie aan het evalueren”, zegt Ingrid Vertongen. “Zodra er meer info is, kan ook IKEA België bekijken wat dit voor ons land betekent. Wat de toekomst van de stadswinkels in België betreft, kan ik wel al meegeven dat er voor ons land in de komende twee jaar geen stadswinkels voorzien zijn”, aldus Ingrid Vertongen. “Ik leid uit het antwoord van IKEA dan ook af dat het om een wereldwijde strategiewijziging gaat, die niet alleen onze regio treft”, reageert Van Quickenborne. “Ik denk dat IKEA eerst het juiste evenwicht met e-commerce wil vinden vooraleer nieuwe (stads)winkels te openen. Maar een IKEA-stadswinkel blijft natuurlijk welkom in Kortrijk”, aldus Van Quickenborne.