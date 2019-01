Ijspiste richting 13.000 bezoekers, vandaag nog open Peter Lanssens

06 januari 2019

10u17 0 Kortrijk De ijspiste van Mobiele Ijsbanen Coornaert, sinds 7 december open op de Grote Markt in Kortrijk, zal door zo’n 13.000 mensen bezocht zijn. Dat zegt zaakvoerder Mathias Coornaert. “Een prima resultaat, met zo’n 2.000 mensen meer in vergelijking met een jaar geleden.”

Er is nog goed nieuws, want eind 2019 wordt het nóg beter: met een ijspiste die vijf meter langer zal zijn en een extra ijsbar op de piste zelf, waar je ook met je schaatsen aan al een drankje kan nuttigen. “We voorzien eind dit jaar verder nóg meer animatie en optredens, want die slaan echt heel goed aan”, vervolgt Mathias Coornaert. “En we gaan nog meer reclame maken. Zo merken we dat onze ijspiste tot ver buiten Kortrijk in trek is, met bijvoorbeeld opvallend veel bezoekers uit Moeskroen en Doornik.” Wie de ijspiste nu nog wil bezoeken, kan dat enkel vandaag zondag nog, op de slotdag 6 januari, van 13 tot 22 uur. Daarna is het wachten tot in december 2019.