IJspiste haalt 10.000 bezoekers 02u33 0 Peter Lanssens De ijspiste in Kortrijk is in trek. Kortrijk Ook op de Grote Markt overheerst tevredenheid. De forains van de winterfoor, vroeger op het Schouwburgplein, doen betere zaken op de Grote Markt.

"We verwachten wel dat de uitbaters van de horecazaken hier de volgende keer meer moeite doen om te investeren in kerstsfeer", zegt Johnny Wastyn van viskraam Disco Duck. De ijspiste zal tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers lokken. "Meer dan verwacht, ook de bar doet het goed", zegt uitbater Mathias Coornaert. Dé blikvanger, het reuzenrad Big Eli Wheel uit 1937, deed het minder goed. "Er zitten per dag gemiddeld 500 mensen op, wat beter kan. Een beetje meer publiciteit is welkom", zegt uitbater Paul Boutsen. De winterfoor en de ijspiste zijn nog open tot en met zondag 7 januari. Tot slot en om naar uit te kijken: Kortrijk krijgt eind 2018 de grootste ijspiste van de regio, met nog meer animatie ook. Daar gaan de vzw FIK en Mathias Coornaert voor. (LPS)