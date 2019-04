Huur eens student in als chauffeur: Gunther (26) van Get Driven is West-Vlaams jonge ondernemer van 2019 Peter Lanssens

08 april 2019

13u11 0 Kortrijk JCI, een vereniging die jonge ondernemers steunt, reikte in Brugge de titel West-Vlaams jonge ondernemer 2019 uit. Gunther Ghysels (26) uit Waarmaarde heeft de titel beet. Hij is het brein achter Get Driven, dat studenten inzet om zakenlui in hun eigen wagen naar het werk te brengen.

Het gaat hard voor Get Driven, met hoofdkwartier in het Vives Innovation Center op ‘t Hoge in Kortrijk. Er zijn enkele jaren na de opstart nu al 350 studentchauffeurs, 1.000 klanten en een jaaromzet in 2018 van 800.000 euro. Kostprijs voor de klant: 20 euro per uur. Get Driven wordt populairder omdat zakenmensen in de file zo rustig op de achterbank kunnen werken en veel tijd uitsparen. Recent volgde een nieuwe stap met de lancering van de app Get Driven, die het vinden en boeken van studentchauffeurs automatiseert. Get Driven wil tegen de zomer ook in Wallonië doorbreken, gevolgd door Luxemburg. Gunther Ghysels zit dankzij zijn West-Vlaamse titel in de finale van de JCI-titel Vlaams Jonge Ondernemer van het jaar 2019, op donderdag 6 juni. Info: www.getdriven.be.

