Howest start opleiding Virtual Reality 11 mei 2018

De hogeschool West-Vlaanderen start na de zomer met twee nieuwe bacheloropleidingen: Artificiële Intelligentie (AI) en Virtual en Augmented Reality. De expertise van docenten en onderzoekers wordt erin samengebracht. Zo zette Howest eerder al in op onderzoek naar AI-toepassingen zoals chatbots en smart cybersecurity. "The time is now", zegt algemeen directeur Lode De Geyter. "We tonen wat AI voor bedrijven kan betekenen. En we schetsen tegelijk de maatschappelijke impact en de risico's. We kijken dus kritisch naar AI en geven alle betrokkenen een stem in het debat voor de toekomst van Artificiële Intelligentie in Vlaanderen. Studenten ontwikkelen zich bij ons straks tot de AI-leiders van hun generatie", aldus De Geyter. (LPS)