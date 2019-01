Howest start Europese master Energiemanagement Met steun van de Nederlandse Hanzehogeschool in Groningen Peter Lanssens

16 januari 2019

14u23 2 Kortrijk De hogeschool West-Vlaanderen (Howest) pakt als eerste Vlaamse hogeschool met een Europese masteropleiding Energiemanagement uit. Waarom? Omdat er veel professionals nodig zijn, met vaardigheden op het vlak van energietransitie. Dat is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, in het Klimaatakkoord van Parijs neergelegd, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen.

Concreet: studenten die een bachelordiploma in energiemanagement hebben, kunnen nu in anderhalf jaar tijd ook een masterdiploma behalen in Howest. De start is meteen volgend academiejaar in 2019 al. Het eerste semester loopt van september tot januari, in de Hanzehogeschool in Groningen in Nederland. Het tweede semester kiest elke student tussen de Universidad de Zaragoza in Spanje en Howest in Kortrijk. Het derde semester dient voor het schrijven van een masterthesis op basis van een onderzoeksproject in een bedrijf of onderzoekscentrum. De master is een unieke kans om een master of science te halen, geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.