Houtmarkt en A.A.P. tuin vallen in de prijzen

De stad Kortrijk wint de award openbaar groen voor de vernieuwde Houtmarkt. De award wordt jaarlijks toegekend door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).





Volgens de jury is de beleving op de Houtmarkt toegenomen. Er is meer ruimte voor ontmoeting en ontspanning in een rustig en groen kader, nu er een ondergrondse parking is. Ook het Atypisch Atelier Publiek (A.A.P.) van de vzw Bolwerk, in een oud fabriekspand in de Spinnerijstraat langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, valt in de prijzen.





De stad krijgt 50.000 euro van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) om er samen met omwonenden een park aan te leggen met bijenvriendelijke bomen, struiken, bloemen, klein fruit, een rietveld, een insectenhotel en een zone voor klein vee. (LPS)