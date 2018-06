House of Wellbeing opent 28 juni 2018

02u33 0

De hogeschool Vives heeft in het vroegere Vlasmuseum in de Sabbelaan een House of Wellbeing geopend. Dat is een wellnesscentrum waar de theorie in praktijk omgezet wordt, voor studenten wellbeing en vitaliteitsmanagement. De eerste 168 studenten die nu afstuderen, hebben bijna allemaal al een job. Vives wil met de opleiding iedereen ook aanzetten een langer en actiever leven te leiden. (LPS)